Striscia la notizia, la truffa del concessionario di auto usate: "Prese dalla Germania e mai consegnate"

Una truffa alla concessionaria di auto. A Striscia la notizia indagano su un rivenditore di Eboli (Salerno) che conduce gli affari in modo sospetto. Varie segnalazioni hanno accusato il professionista di acquistare vetture in Germania, rivenderle senza poi consegnarle. Un bel guaio. E così Ficarra, Picone e Antonio Ricci mandano il loro inviato d'assalto Luca Abete a indagare di persona, cogliendo il rivenditore in fragrante.

"Non vendo niente, chiamo i carabinieri - si difende l'uomo -. Non c'è nessun disguido". "Ma c'è gente che ha pagato e aspetta ancora le macchine, gente che ha dato migliaia di euro e la macchina dalla Germania si è persa". Il rivenditore si barrica dentro e al telefono risponde: "Le denunce? Non ci sta niente".

