Che Tempo Che Fa, Lucia Azzolina asfaltata da Fabio Fazio: "Impossibile, a scuola 3mila persone", "In Rai 14 mila". Virus, figura barbina

26 ottobre 2020 a

Messa ko anche da Fabio Fazio. Lucia Azzolina è riuscita a farsi smentire anche a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 25 ottobre, quando il conduttore ha chiesto alla sua ospite perché nelle scuole non si utilizzino i termoscanner per misurare la febbre. Strumenti che agevolerebbero il rintracciamento dei positivi. Una domanda alla quale in un primo momento il ministro dell'Istruzione ha replicato balbettando, per poi spiegare: "Nelle scuole entrano ogni giorno almeno 3mila persona, con 3000 studenti in fila, ad 1 metro di distanza, si creerebbe una fila di 3 km".

A quel punto è stato Fazio a rispondere spiegando che anche in Rai li utilizzano e "tutto va bene". Visibile l'imbarazzo della grillina che le ha tentate tutte arrivando anche ad affermare che a viale Mazzini non entrano 3mila persone. Niente di più sbagliato, tanto che il conduttore ha fatto presente che in Rai vanno a lavorare "tutti i giorni 14mila dipendenti". Una vera e propria figuraccia che la Azzolina ha tentato di seppellire virando contro le Regioni e criticando la scelta di chiudere le scuole.

