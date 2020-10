Uomini e Donne, drammatico appello del tronista Nicola Mazzitelli: "Vuole suicidarsi, andate a casa sua"

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

Un vero messaggio di sos. Senza mezzi termini. “Vi prego aiutatemi…Se c’è qualcuno che mi segue e conosce o è amico di questa persona ci vada a casa…Vi supplico…”: sui social Nicola Mazzitelli, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - , ha lasciato tutti senza fiato dopo aver parlato della sua vita assai complicata. Oggi un nuovo racconto su Instagram. Il cavaliere ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da una sua follower che voleva farla finita. Così, subito, si è attivato per aiutarla. “Ho sentito i carabinieri e bisogna contattare tutti i suoi follower…Magari tra loro c’è qualche parente o amico…Aiutatemi così facciamo in fretta…”, ha detto sui social.

