Otto e Mezzo, Andrea Scanzi contro il governo: "Siamo nella melma, perché fare così tanti Dpcm in pochi giorni?"

Strano ma vero, Andrea Scanzi critica il governo. La firma del Fatto Quotidiano, in collegamento con Otto e Mezzo su La7, se la prende con i Dpcm: "Perché fare tutti questi dpcm in pochi giorni? Sembra che ci sia insicurezza. Siamo nella melma, non esistono misure indolori". Poi Scanzi suona la sveglia a Matteo Renzi che oggi, lunedì 26 ottobre, ha criticato Giuseppe Conte e gli altri giallorossi per la chiusura di teatri e cinema: "Renzi deve capire che lui fa parte di questo governo, anzi - prosegue nel salotto di Lilli Gruber -, è stato lui a volerlo". Poi il giornalista si appella ai cittadini dato che a suo dire le misure fino ad ora prese sono troppo blande: "I ristoranti sono luoghi di contagio, bisogna agire, dobbiamo essere prudenti".

