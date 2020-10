Mara Venier, confessione sconvolgente: "Con cosa lo ho pestato", il massacro di Jerry Calà (sorpreso con una ragazza...)

27 ottobre 2020 a

Hai capito, Mara Venier? La conduttrice di Domenica In era ospite di Sette Storie, il programma condotto da Monica Maggioni in seconda serata su Rai 1, dove è tornata a parlare della sua vita privata e, in particolare, della storia con Jerry Calà. E ha rivelato senza troppi indugi di averlo menato "forte". "Sono entrata in una edicola, ho preso tutte le riviste più pesanti e ho iniziato a picchiarlo", ha rivelato Zia Mara. Già, perché capitava un po' troppo spesso che, svegliandosi nel cuore della notte, la Venier non trovasse Calà a letto. Così si alzava, chiamava un taxi e lo trovava circondato da ragazze sempre nello stesso locale di Roma. Acqua passata, però: "Adesso è diventato il mio amico, è il fratello che non ho", ha concluso Mara Venier.

