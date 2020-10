Cantante mascherato, l'indiscrezione su Milly Carlucci: "Scippo a Mediaset", chi porta in giuria

27 ottobre 2020 a

Un clamoroso "scippo" a Mediaset? Secondo SuperGuidaTv, Milly Carlucci starebbe cercando di strappare alla concorrenza Teo Mammucari, giurato a Tu si que vales su Canale 5 nella supersquadra formata con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. La signora di Ballando con le stelle, già pronta alla nuova sfida, vorrebbe Mammucari nella giuria del Cantante mascherato, format di successo che ha debuttato su Raiuno la scorsa stagione. Il simpatico Teo dovrebbe prendere il posto di Patty Pravo, e per lui sarebbe un ritorno in altra veste considerato che la scorsa stagione ha vinto lo show vestito da coniglio. Conferme in giuria per Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre in forte dubbio Guillermo Mariotto, già molto criticato quest'anno a Ballando con le stelle.

