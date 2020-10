Striscia la Notizia, che bomba su Chiara Ferragni: "Anche se è ancora così giovane", il segreto svelato

28 ottobre 2020 a

a

a

Sotto a chi tocca e, oggi, tocca a Chiara Ferragni. È lei infatti a finire nel mirino di Striscia la Notizia nella rubrica Fatti e Rifatti, trasmessa nell'edizione in onda su Canale 5 di martedì 27 ottobre. Lo schema è sempre lo stesso: carrellata di immagini divertenti con voce fuoricampo. Dunque, si arriva al verdetto dello scanner-test: a quali ritocchini si è prestata la fashion-blogger più seguita d'Italia? Presto detto: "Naso e zigomi - spiegano da Striscia - non passano il confronto. Chiara ha l'agenda piena, e sembra anche gli zigomi. Che dire del naso?". Ma non è tutto, perché secondo il tg satirico "anche il seno sembra cambiato, o meglio aumentato". Il servizio si conclude con battuta velenosetta: "Chiara Ferragni è ancora giovane, ma se continua così..."

Striscia la Notizia, Chiara Ferragni a Fatti e Rifatti: il video

