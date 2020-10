Maurizio Costanzo Show sfida il Dpcm: in onda così, le immagini che mostrano il fallimento di Giuseppe Conte e Dario Franceschini

29 ottobre 2020 a

Il Maurizio Costanzo Show non si ferma neppure davanti al Dpcm. Il segreto? Test sierologico per tutti e plexiglass. "Il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l'altra c'è un plexiglass, e anche fra un ospite e l'altro c'è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri? - si chiede il conduttore di Canale 5, Maurizio Costanzo, in una chiara frecciatina a Giuseppe Conte e Dario Franceschini -. Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche!".

Il giornalista ha voluto sfidare il Dpcm anti-coronavirus che prevede la chiusura, tra le altre cose, di teatri e cinema. "Certo - mette però le mani avanti interpellato dall'Adnkronos - specifico che il pubblico viene in teatro un'ora e mezzo prima, perché possa essere fatto il test su ciascuno. Quindi io pago gli infermieri, il personale, il plexiglass. Il proprietario del cinema all'angolo faccia così, così non c'è pericolo legato all'assembramento". E pare che il metodo Costanzo funzioni eccome.

