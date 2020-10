Silvia Toffanin, morta la madre Gemma Parison: era malata da qualche mese

29 ottobre 2020 a

È morta la mamma di Silvia Toffanin. Gemma Parison era malata da qualche mese. La conduttrice di Verissimo - che non ha profili social - non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica. Della madre non si sa molto, si sa soltanto che ha lavorato come bidella e poco altro. La Toffanin ha 41 anni, compiuti tre giorni fa, ed è storica compagna di Piersilvio Berlusconi, dal quale ha avuto due figli: Sofia e Lorenzo.

Dopo gli inizi a Miss Italia e come Letterina a Passaparola, il quiz show di Gerry Scotti, ha cominciato a lavorare come conduttrice a Mosquito, Nonsolomoda e Popstars. È quindi sbarcata a Verissimo, lo show del sabato pomeriggio che conduce ormai dal 2006.

