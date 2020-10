Grande Fratello Vip, insulti contro Elisabetta Gregoraci: "Gatta in calore che si struscia. Sporgi il lato b, e...". Brividi in diretta

31 ottobre 2020 a

Volano stracci al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. O meglio, volano parole pesantissime contro Elisabetta Gregoraci, "rea" di aver fatto innamorare Pierpaolo Pretelli e, di fatto, di averlo illuso. E a scatenarsi contro l'ex di Flavio Briatore, in particolare, è Antonella Elia. La Gregoraci, su precisa domanda di Signorini, afferma: "Io e Pierpaolo non abbiamo una storia". E a quel punto, la Elia scatta e picchia durissimo: "Io sono allibita. Ti ho vista strusciarti contro quel pover uomo, tipo una gatta in calore. È troppo? Una gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l’altra parte. Non so se mi sono spiegata". Parole forti, quelle spese dall'opinionista. A cui la Gregoraci ha preferito non replicare.

