Verissimo, Marco Masini "porta jella"? "Tutta colpa di un famoso conduttore tv": il cantante vuota il sacco, dove nasce l'orrore

01 novembre 2020 a

a

a

Per un lungo periodo della sua carriera, Marco Masini è stato perseguitato e penalizzato da voci infamanti, stupide, assurde e inspiegabili: portava "sfiga", jella, insomma era meglio tenerlo lontano. E così il mondo dello spettacolo, incredibilmente, fece: lo ostracizzò. E Masini torna a parlarne in una toccante intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5. "La casa discografica mi rimise in mano il contratto, non trovava la possibilità di promuovere la mia musica", ricorda Masini riferendosi alle maldicenze che lo colpivano. Il tutto, ricorda, iniziò con la battuta di un televisore televisivo, che però non vuole nominare: "Inutile fare nomi e cognomi, il problema era un sistema che si basa su una superficialità di pensiero, faceva figo, faceva ridere. Credo sia stata una ironia nei miei confronti", aggiunge. E ancora: "Fu un progressivo e lento attacco non rivolto a me ma alle mie canzoni che rappresentavano un mondo molto crudo e duro", ha concluso Marco Masini.

Verissimo, la morte della madre di Silvia Toffanin: il toccante messaggio della redazione

“Mamma lo avrebbe voluto”. Silvia Toffanin chiude Verissimo così: i 30 secondi più strazianti della tv | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.