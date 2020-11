Ballando con le Stelle, "perde colpi": errore di Milly Carlucci, frecciata di una ferocissima Selvaggia Lucarelli

01 novembre 2020 a

Hai capito, Selvaggia Lucarelli? La ferocissima giudice di Ballando con le Stelle non fa sconti a nessuno, nemmeno a Milly Carlucci, conduttrice del programma di Rai 1. Siamo alla puntata di sabato 31 ottobre, dove prima dell'inizio della gara ufficiale si doveva disputare la prova speciale. Ma la Carlucci se ne era scordata: "Chiamiamo subito la prima coppia. Apriamo la sala delle stelle", ha affermato. Silenzio in studio, i giurati palesemente perplessi. Dunque, Milly, si accorge dell'errore con un pizzico di imbarazzo scoppia a ridere, "ah scusatemi". Ed ecco che Selvaggia Lucarelli scocca la sua freccia: "Milly, perdi colpi! È la prima volta che sbagli. Quindi sei umana anche tu", la ha dileggiata. "È Halloween...", si è giustificata in qualche modo la Carlucci.

