Striscia la Notizia, veleno su Mara Venier a Domenica In: camicione scollato fantasia e... un dettaglio imbarazzante

Come sempre graffiante, Striscia la Notizia, che non risparmia nessuno. La puntata del tg satirico di Canale 5 è quella andata in onda sabato 31 ottobre, in cui è stato proposto uno dei grandi classici del programma: "Moda caustica", il servizio dedicato ai peggiori e più strani look sfoggiati nel corso della settimana in televisione da star, conduttori e vip. Striscia, in particolare, propone tre mise rivedibili: quelle di Barbara D'Urso, Mara Venier e Tiziana Rivale. E, lanciando il video, chiede: "Quale di queste tre donne dello spettacolo si sarà aggiudicata la prima posizione nella classifica dei peggio vestiti della settimana?". La risposta è Tiziana Rivale. Ma occhio al look della Venier a Domenica In: la mitica Zia Mara, infatti, si era presentata con un peculiare camicione scollato fantasia, bianco e nero, sul quale spiccavano delle palme. Davvero curioso.

Striscia la Notizia, il look di Mara Venier: ecco il servizio

