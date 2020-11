Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e quella frase nell'orecchio della Gregoraci: violata la regola madre, Signorini sta per cacciarlo

02 novembre 2020 a

La regola madre del Grande Fratello Vip è che, dal momento in cui varcano la porta, tutti i concorrenti devono rimanere all’oscuro di quanto accade fuori (Covid escluso, sui quali ricevono regolari aggiornamenti in confessionale). Lo stesso vale anche per chi entra in corsa, che non può mettere al corrente gli altri su quanto si verifica fuori e soprattutto non può dare notizie sul programma di Canale 5 che non sono state ancora annunciate da Alfonso Signorini. Invece Andrea Zelletta ha fatto esattamente questo: l’ex tronista era uscito per un paio di giorni per “motivi personali” non meglio precisati; al suo rientro ha fatto una serie di spoiler che hanno fatto infuriare il web. Chi segue il live h24 su Mediaset Extra ha infatti notato che Zelletta ha prima bisbigliato a vari compagni che Stefano Bettarini sarà “secondo lui” uno dei nuovi concorrenti, poi ha sussurrato nell’orecchio a Elisabetta Gregoraci l’ingresso di Selvaggia Roma. Inoltre Zelletta aveva confermato a mezza bocca anche l’indiscrezione di Paolo Brosio, ovvero che il reality verrà allungato, notizia che ha generato non poco caos in casa.

