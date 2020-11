Grande Fratello Vip, "prima un prosecco poi dritti a letto": Alvaro, il falegname amante della De Blanck scatena il caos

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

a

a

Uno scherzo epocale alla contessa Patrizia De Blanck, consumato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Spunta di nuovo l’amante della De Blanck: si chiama Alvaro. Professione falegname. Dice di aver avuto una storica con la contessa. E interviene Barbara d’Urso. Che tuona: “Sapete come sono attaccata alle trasmissioni. Alvaro ha portato le prove. Non do spazio nelle mie trasmissioni a un millantatore. Ti ha regalato un anello, forse hai paura perché lui è un falegname”. Alvaro, da Carmelita, aveva raccontato di essere stato chiamato due volte dalla contessa per riparare un letto sfondato: e alla seconda occasione, dopo un prosecco, i due sarebbero andati a letto insieme. La d’Urso un fiume in piena. De Blanck furibonda: "Quello è un mitomane, non è vero niente. Prosecco? Lo sanno tutti che non bevo". E Signorini la riprende: "Non credo che la D'Urso si inventi tutto, quel signore ha portato le prove". Ma alla fine la regina di Cologno monzese svela: “E’ uno scherzo”. La De Blanck scoppia a ridere. Caso chiuso. Poi vede Alvaro dal plexiglass: “Voglio conoscerlo”. Parola di contessa.

"Tappezzeria, mummia, insopportabile": il vip fatto a pezzi in diretta tv. Signorini-Orlando-Ruta scatenati

Quella frase nell'orecchio della Gregoraci, il "suicidio" di Zelletta al Gf Vip: violata la regola madre, Signorini sta per cacciarlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.