Elisabetta Gregoraci contro Guenda Goria, rissa al GF Vip dopo l'eliminazione: "Ma come ti permetti?"

Non ha peli sulla lingua Guenda Goria, una delle ultime eliminate del Grande Fratello Vip. In un'intervista a Chi, la figlia di Maria Teresa Ruta ha parlato dei suoi ex coinquilini, in particolare di Elisabetta Gregoraci. La Goria l'ha definita "poco umana" e l’ha invitata a spettinarsi l’anima, non solo i capelli. Facendo intendere, così, di avere non pochi dubbi sulla vera natura della showgirl. Dopo aver saputo di questa intervista, l'ex di Flavio Briatore è andata su tutte le furie, accusando Guenda di aver parlato solo fuori dalla casa. "Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo ha fatto”, si è sfogata la Gregoraci.

Nello studio con Alfonso Signorini c'è stato tempo, poi, anche per un po' di gossip. Guenda Goria ha rivelato che la sua storia con Telemaco Dell’Aquila è finita subito dopo la sua uscita dalla casa. "Avevo fatto a lui la prima telefonata dopo l’eliminazione. Avevo una voglia matta di sentirlo, invece non ha risposto al telefono - ha confidato l'ex concorrente a Chi -. L’ho dovuto pregare di parlarmi, mi ha detto che ho sbagliato tutto. Non una parola dolce”. L'uomo, infatti, si sarebbe arrabbiato perché sono usciti diversi gossip sulla sua vita privata.

