Striscia la Notizia intercetta Franco Di Mare: "Mauro Corona? Perché non è più ospite gradito in Rai", ma la Berlinguer...

“Voglio salutare Mauro Corona, spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto, lo abbraccio con tanto affetto”. Con queste parole Bianca Berlinguer a Cartabianca aveva ribadito che non dipende da lei il veto posto sull’opinionista, che si era reso protagonista di un eccesso verbale, dando della “gallina” alla conduttrice. Tra loro tutto però sembra essere risolto, quindi è diventata sempre più credibile la voce secondo cui sarebbe Franco Di Mare a non voler cedere sul ritorno in tv di Corona. Intercettato da Striscia la Notizia tramite Valerio Staffelli, che gli ha consegnato un tapiro d’oro, il direttore di RaiTre ha dichiarato che “la questione è seria e riguarda i diritti delle donne, che sono stati vilipesi e calpestati. Non è una questione privata tra Berlinguer e Corona, ma riguarda i principi etici a cui l’azienda fa riferimento”. Parole dure, forse troppo per la realtà dei fatti: c’è stata una mancanza di rispetto di Corona nei confronti della Berlinguer, questo è evidente, ma parlare di altro per questo caso sembra davvero troppo.

