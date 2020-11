Federica Panicucci, la gaffe in diretta a Mattino 5: "Lo sai che il venerdì... Dai, tanto si era capito"

06 novembre 2020 a

La settimana di lavoro sulle spalle si fa sentire per tutti, anche per Federica Panicucci che nella puntata di venerdì 6 novembre di Mattino 5 si è resa protagonista di una piccola gaffe. Visto il momento difficile che sta attraversando il paese, che proprio oggi ha visto entrare in vigore il nuovo Dpcm per contrastare l’epidemia di coronavirus, la Panicucci ha deciso di regalare momenti di grande leggerezza, soprattutto con il gossip sul Grande Fratello Vip. La conduttrice ha però sbagliato il nome di Giulio Pretelli, fratelli di quel Pierpaolo che ha una “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci all’interno del reality: il ragazzo ha fatto finta di niente, ma dopo poco è stata la stessa conduttrice a rendersi conto dell’errore. “Scusami Giulio, ti ho chiamato Pierpaolo. Oggi è proprio venerdì, dai tanto si era capito”, ha scherzato la Panicucci che poi però ha perso il filo del discorso con Riccardo Signoretti: “Non ricordo cosa stavo dicendo, c’è una cosa che mi sfugge. Sarà che è venerdì e sono stanca”. Alla fine la Panicucci si è scusata con il pubblico, anche se non aveva davvero bisogno di farlo: anche questo è il bello della diretta.

