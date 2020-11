Bianca Berlinguer "insiste per riavere Mauro Corona a Cartabianca": scontri senza precedenti con il direttore di RaiTre

07 novembre 2020 a

a

a

Continua a tenere banco l’esclusione di Mauro Corona da Cartabianca, con Bianca Berlinguer che ha più volte specificato di non essere l’artefice di tale decisione. Anzi, la giornalista di RaiTre è pronta ad accogliere nuovamente a braccia aperte l’opinionista “montanaro”, che ha già perdonato per quel “gallina” sopra le righe per il quale aveva poi chiesto scusa. La Berlinguer ha auspicato di poter riprendere il dialogo in trasmissione con Corona, ma Franco Di Mare si è messo di traverso: Dagospia lo conferma, nonostante il direttore di RaiTre abbia fatto ricadere la decisione sull’intera azienda quando è stato intercettato da Striscia la Notizia, con Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro d’oro per questa storia. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, il caso di Corona avrebbe suscitato più di uno scontro tra la Berlinguer e Di Mare, con la conduttrice che insiste per riavere l’opinionista a Cartabianca: “Chi la spunterà?”, ah saperlo…

"Mauro Corona?". Striscia intercetta il direttore di Rai3: "Perché non è più ospite gradito in Rai", ma la Berlinguer...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.