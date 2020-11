Non è l'Arena, Myrta Merlino e il coronavirus in Campania: "Imploro De Luca, il bollettino dice altro"

09 novembre 2020 a

Myrta Merlino implora Vincenzo De Luca. Teatro Non è l'Arena dove la conduttrice di La7 si sfoga: "In questo momento abbiamo bisogno di poterci fidare. Falsificare un numero è falso in atto pubblico", tuona nelle studio di Massimo Giletti in merito alle cifre sul coronavirus di alcune Regioni che non tornano. Poi la Merlino, nella puntata di domenica 8 novembre, si appella al governatore della Campania, da sempre in contrasto con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: "Da napoletana imploro De Luca di non fare più polemiche. Io divento pazza".

Poi la conduttrice svela un caso preoccupante: "I medici mi continuano a scrivere dicendo 'quando dobbiamo trasferire un paziente a un altro ospedale, ci dicono che non ci sono posti'. Eppure - prosegue - dal bollettino questi posti ci sono, quindi dove vanno a finire in queste ore?". Un vero e proprio inquietante mistero.

