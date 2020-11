Gianni Cuperlo a L'aria che tira attacca il suo governo: "Parrucchieri sì, estetiste no? Non c'è alcuna razionalità"

09 novembre 2020 a





"Se mi si chiede quale razionalità ci sia dietro la scelta di tenere aperto un esercizio di parrucchiere o di barbiere e chiudere un esercizio di estetista io penso che non ci sia una spiegazione razionale possibile". Parole di Gianni Cuperlo dette come ospite a L'Aria che Tira condotto da Myrta Merlino in on su La7. L'ex presidente del Pd parla della decisione di tenere aperti i parrucchieri aperti e i centri estetici chiusi in questa seconda serrata: "In una logica dove non ci sia un lockdown generalizzato sarà bene, opportuno e saggio che si rivedano alcuni di questi criteri, perché si possono chiedere atti di sacrificio alle persone, ma vanno sempre motivati", spiega Cuperlo che poi elenca le risorse che il governo ha istituito per i commercianti.

