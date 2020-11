Striscia la Notizia infierisce su Luigi De Magistris dopo gli insulti di Vincenzo De Luca: "Io imbecille?", impensabile risposta del sindaco di Napoli

09 novembre 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. La ragione? Le pesantissime parole spese da Vincenzo De Luca, governatore della Campania, nei suoi confronti. Terreno di scontro, va da sé, è l'emergenza coronavirus. E così Striscia ha consegnato il Tapiro d'Oro a De Magistris, la consegna ad opera di Valerio Staffelli nella puntata in onda su Canale 5 oggi, lunedì 9 novembre.

Di seguito, le parole di De Luca che valgono il Tapiro a De Magistris: "Qualche amministratore imbecille va in giro per le televisioni per parlare male di Napoli e della Campania: amministratori che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito per controllare la movida, mettere ordine e contenere il contagio. Questi soggetti vengono ormai utilizzati come lo scemo del paese, semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania". Parole, come detto, pesantissime e che hanno certamente "attapirato" il primo cittadino di Napoli.

Intercettato nel capoluogo campano da Valerio Staffelli, De Magistris ha commentato: "Non so se si riferiva a me. In ogni caso, c’è poco da dire a chi mi chiama imbecille, scemo del villaggio, sedicente sindaco o dice che dovrei essere affidato ai servizi sociali. Io mi sottopongo alle domande, anche a quelle scomode, lui invece fa i monologhi da solo, su Facebook, e non risponde alle domande. Nonostante tutto, se in questi giorni è disposto ad incontrarmi io ci sono".

Riguardo a Lucia Annunziata, che a Titolo Quinto, programma in onda Su Rai 3, nel commentare le immagini delle tensioni a Napoli dopo l’annuncio del coprifuoco, gli aveva detto "non è meglio che vada in città invece di stare in tv?", il sindaco ha ribattuto: "È facile giudicare. Dove sarei dovuto andare? Nella piazza dove c’era la violenza? Poi io sto sempre in città", ha concluso.

