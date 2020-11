Pomeriggio 5, Barbara d'Urso devastata dalla morte di Stefano D'Orazio: "Non dovevo essere qui", una scelta dolorosissima

09 novembre 2020 a

a

a

“Vi confesso che in realtà non dovevo essere qui, ma dovevo essere in un altro posto, però io non sono mai mancata da 13 anni a questa parte”. Così Barbara d’Urso nelle anticipazioni di Pomeriggio 5 ha confessato ai suoi telespettatori che ha avuto la tentazione di saltare la trasmissione per partecipare al funerale di Stefano D’Orazio. La conduttrice di Mediaset era molto legata allo storico batterista dei Pooh, tanto da aver partecipato al matrimonio in qualità di testimone: già in occasione di Domenica Live era stata assalita dalla commozione. Non essendo potuta essere fisicamente presente in chiesa per il funerale di D’Orazio, la d’Urso è però stata autorizzata dalla moglie ad inviare una troupe per riprendere l’ultimo saluto al grande artista dei Pooh. Poi ad inizio puntata Barbara ha parlato nuovamente del funerale: “Come vi ho detto prima, in realtà oggi non volevo essere qua. Non vi abbandonerò mai, però anche lui faceva parte della mia famiglia… mi riferisco a Stefano”.

"Non sapevo fosse morto in un modo così crudele": il dettaglio straziante sul decesso di Stefano D'Orazio, crollo brutale per Ivana Spagna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.