Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha bestemmiato? Video controverso, il "taglio ad hoc"

10 novembre 2020 a

Tommaso Zorzi ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Sui social è scoppiato un caso perché hanno iniziato a circolare alcuni frammenti di un video in cui il concorrente del reality sembra quasi dire ‘orca m…’, ma in realtà è soltanto una suggestione. Il mistero è infatti stato presto svelato, e stavolta per fortuna non si tratta davvero di una bestemmia: per tale infrazione sono stati già squalificati Denis Dosio e Stefano Bettarini, quest’ultimo tra l’altro appena tre giorni dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Stavolta però non ci sarà bisogno dell’intervento di Alfonso Signorini, perché è poi emerso il video completo in cui si capisce benissimo che in realtà Zorzi ha semplicemente detto una frase in inglese: “I have a camel toe’, che però era stato tagliato evidentemente da qualche hater del concorrente per far sembrare che avesse detto una bestemmia.

