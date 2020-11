DiMartedì, Myrta Merlino denuncia: "Non funziona niente, si va verso il lockdown"

11 novembre 2020 a

"Molti ospedali in Italia sono in uno stato di ebollizione. I medici implorano di avere un lockdown". Myrta Merlino, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, ha dato voce a dottori e infermieri, sottolineando le difficoltà delle strutture sanitarie, piegate ancora una volta dall'emergenza Covid-19. Nel confronto con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, la conduttrice ha spiegato: "Non funziona niente, non ci sono i percorsi puliti rispetto ai percorsi sporchi Covid, non ci sono le terapie intensive, non ci sono quelle subintensive; i reparti stanno scoppiando, le normali visite e le operazioni vengono cancellate". Secondo la giornalista, si andrà verso un lockdown generalizzato e per ora si sta solo perdendo tempo. "Abbiamo una percezione forte da parte di chi sta in trincea, che ci dice in maniera univoca da nord a sud 'non ce la facciamo più'", ha concluso la Merlino.

