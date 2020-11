Coronavirus, Pietro Senaldi a L'Aria Che Tira: "Vanificati gli sforzi di primavera. Lockdown? Poi si riapre e tutto sarà uguale"

11 novembre 2020 a

"L'obiettivo di Giuseppe Conte è di non fare un lockdown come a marzo e aprile, ma di cristallizzare la situazione come avviene adesso nelle regioni rosse". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira, su La7, ha detto la sua in merito alle possibili mosse future del governo per contrastare la seconda ondata di coronavirus. Secondo il direttore, adesso si potrebbe tranquillamente procedere con un confinamento, così da frenare il contagio e dare respiro agli ospedali. Ma poi precisa: "Dopo il lockdown o non riapri mai più o quando riaprirai ritornerà l'inferno di prima nel giro di due-tre mesi". E il motivo è solo uno secondo Senaldi; "Abbiamo vanificato lo sforzo della primavera scorsa, abbiamo una situazione ospedaliera che poco è cambiata rispetto alla prima ondata".

