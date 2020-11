Oggi è un altro giorno, il dramma di Giuliana De Sio: "Mia madre beveva. La persona più infelice che abbia mai visto"

12 novembre 2020 a

A cuore aperto, Giuliana De Sio ha raccontato un dramma personale a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. Si è sbottonata sul rapporto con la madre, Elvira, morta tre anni fa. Una donna infelice, "tra le più infelici che abbia mai conosciuto", ammette la De Sio. E che in preda alla depressione iniziò a bere. Ovvi, insomma, gli squilibri familiari. "Io la ho amata ma in un modo che non so rintracciare in maniera lucida dentro di me. Ero sicuramente felice del fatto che lei fosse felice del mio successo. Lei era un’anarchica e questo segno me l’ha lasciato", ha ricordato la De Sio. Dunque, una riflessione: "La disperazione è un fatto umano, sì, può servire agli artisti e nella mia esperienza mi è servita ma mi è servito anche tanto il buon umore", ha concluso Giuliana de Sio.

