Verissimo, drammatica rivelazione di Manuela Arcuri sulla storia con Gabriel Garko: "Forse sono caduta nella loro rete. Eppure a letto..."

A Verissimo, si confessa Manuela Arcuri, ospite nella puntata in onda su Canale 5 sabato 14 novembre. Nello studio di Silvia Toffanin, la showgirl racconta il suo passato, la sua storia con Gabriel Garko. E le confessioni sono clamorose: "Ero innamorata di Gabriel Garko, forse sono caduta nella loro rete". E ancora: "Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera - ammette -. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa – aggiunge la Arcuri - abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera", ha aggiunto.

Sul coming-out dell'attore, ha aggiunto: "Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo. Non ci sentiamo da un po’ di tempo, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti", ha concluso Manuela Arcuri,

