Grande Fratello Vip, il terrore di Elisabetta Gregoraci: attacco di panico per Pretelli, si accascia in piena notte

14 novembre 2020 a

a

a

Pierpaolo Pretelli è la dimostrazione del fatto che al Grande Fratello Vip emozioni e sensazioni sono amplificate e possono portare a duri crolli emotivi, anche per motivi apparentemente futili. Dopo due mesi nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, ieri sera durante la diretta su Canale 5 l’ex velino è crollato a causa di Andrea Zelletta, che gli ha confidato di esserci rimasto male per il fatto che Pierpaolo ha salvato Patrizia De Blanck e non lui, “condannandolo” al televoto. Pretelli ha avuto una reazione inaspettata, scoppiando in un pianto disperato e urlando di voler andare via: “Non posso continuare così, questo gioco non fa per me”. Gli altri concorrenti hanno provato a calmarlo, su tutti Elisabetta Gregoraci, ma nella notte Pierpaolo ha poi avuto un attacco di panico che ha fatto preoccupare molto l’ex moglie di Briatore: Pretelli si è infatti accasciato su un divanetto che la Gregoraci che provava a farlo riprendere. Dopo alcuni attimi preoccupanti, la situazione è poi rientrata e tutto è stato chiarito.

"Non sei l'unica amica speciale di Pretelli". Gregoraci umiliata: al GF Vip entra la bomba Selvaggia, "baci con la lingua"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.