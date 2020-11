Verissimo, Silvia Toffanin terrorizzata dal coronavirus: Manuela Arcuri in studio? Scena impensabile: cosa (non) va in onda

14 novembre 2020 a

Silvia Toffanin ha preso molto sul serio il distanziamento sociale a Verissimo, il programma del sabato su Canale 5, come è giusto che sia. Non per questo la conduttrice ha suscitato meno ilarità per alcune inquadrature larghissime, necessarie per riprenderla insieme alla sua ospite, Manuela Arcuri, che invece è posta a ben oltre un metro da lei. Una scena curiosa ma che fa capire come la precauzione non è mai troppa quando si parla di Covid, anche in ambienti televisivi dove tutto è super controllato: di certo la distanza fisica in studio non ha reso meno piacevole la puntata, con la Toffanin che ha portato a casa uno scoop mica male.

Sì perché la Arcuri ha finalmente potuto parlare liberamente di Gabriel Garko, che quasi due mesi fa ha svelato il “segreto di Pulcinella” facendo coming out e iniziando una nuova vita: “Ero innamorata di lui, forse sono caduta nella loro rete. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. Per me è stata una storia vera, anche se è durata poco”.

