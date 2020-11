Italia Sì, doppia gaffe di Marco Liorni: "Scusate, è cascata la bacchetta". Gelo e risate in studio

14 novembre 2020 a

A Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Marco Liorni su Rai 1, si trattava del lavoro a maglia praticato dagli uomini. Già, non solo le donne: sempre più maschietti si avvicinano a quest'arte. E così Liorni, seguendo le istruzioni dell'ospite in collegamento, ha provato a cimentarsi con i ferri. Risultato? Fallimentare. Il conduttore infatti è incappato in una gaffe che ha strappato una risata all'intero studio. Mentre cercava di intrecciare il filo nella sua trama, uno dei ferri gli è caduto a terra. E quando se ne è accorto ha esclamato: "No, scusate, è cascata la bacchetta". Doppia gaffe, insomma: chiama il ferro "bacchetta", non la dizione più appropriata per lo strumento del lavoro a maglia. Tanto che l'ospite lo ha corretto: "Non si chiama bacchetta, si chiama ferro". Liorni incassa il colpo.

