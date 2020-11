Tv Talk, cosa non sapevamo su Michelle Hunziker. Rita Pavone: "Perché la adoro, chi è davvero"

14 novembre 2020 a

Una stima sincera, quella di Rita Pavone per Michelle Hunziker. Ne ha parlato proprio la cantante, ospite a Tv Talk su Rai 3 nella puntata di sabato 14 novembre. Si parlava di All Together Now, il programma condotto dalla showgirl svizzera su Canale 5, tra i cui giudici figura proprio Rita Pavone, che sul rapporto con la Hunziker ha confessato: "Io la adoro, perché è sempre sul pezzo. Mai volgare, elegante, divertente, alla mano". Parole piene di affetto e stima, sincere. Dunque, su All Together Now, la Pavone ha spiegato che non è un talent, ma un gioco il cui obiettivo dei concorrenti è aggiudicarsi i 50mila euro in palio. "Solo due concorrenti potrebbero vendere dei dischi perché hanno delle voci veramente particolari, per tutti gli altri è un divertimento, un mettersi in gioco per poter affrontare la vita in modo diverso", ha concluso Rita Pavone.

