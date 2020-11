Verissimo, l'ospite ricorda la madre morta. Dolore lancinante per Silvia Toffanin: crisi di pianto

14 novembre 2020 a

Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo su Canale 5 anche Andrea Cerioli e Arianna Cirincione, la coppia uscita più di un anno fa da Uomini e Donne. I due si sono raccontati senza filtri e ad un certo punto la conversazione è diventata toccante anche per la Toffanin: Cerioli ha iniziato a parlare del dolore provato per la sua mamma, che è scomparsa qualche anno fa a causa di un brutto male. Andrea ha confessato di soffrire ancora molto perché era particolarmente legato alla madre: a questo punto la conduttrice di Verissimo si è commossa, dato che ha perso soltanto poche settimane fa la sua mamma. “So che non stai passando un momento felice della tua vita. È difficile trovare le parole giuste perché non ci sono”, l’ha rincuorata l’ex tronista di Uomini e Donne.

