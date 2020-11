Uomini e Donne, il terrore di Tina Cipollari: "Fragile, piena di paure". Ciò che nessuno si sarebbe aspettato

15 novembre 2020 a

A cuore aperto. Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, si racconta senza filtri in un'intervista a TelePiù. E afferma: "Sono una donna fragile, piena di paure e una mamma apprensiva". Insomma, la Tina Cipollari che non ci si aspetta: sempre dura e combattiva a Uomini e Donne, ma molto più fragile nella vita privata. Poi, commentando le dinamiche del dating-show, torna la Cipollari combattiva di sempre: "L’incontro tra i giovani e i cavalieri o dame crea nuove dinamiche, anche se tutti parlano parlano e poi quagliano poco", rimarca. Infine, la solita bordata contro Gemma Galgani: "È più furba di quello che vuole far credere. È una cornacchia bugiarda. Lei crea le polemiche", conclude tagliente.

