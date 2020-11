Che Tempo Che Fa, Vincenzo De Luca rincara la dose contro il governo: "È razzismo anti-meridionale"

15 novembre 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca, ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, rincara la dose contro il governo: "Noi abbiamo avuto in questi mesi un'ondata violenza inimmaginabile di sciacallaggio politico-mediatico. È stato qualcosa di terribile : in Italia c'è ancora un filone sotterraneo di razzismo anti meridionale".

"Mi vergogno di chi mi governa". De Luca massacrato dall'autore del video del Cardarelli

Il governatore della Campania, interpellato nel programma di Rai 3 nella puntata di domenica 15 novembre, punta il dito contro l'esecutivo giallorosso per aver nominato la Regione zona rossa, ossia ad alto rischio in materia di coronavirus. "Per quale motivo - si chiede - un mese fa si diceva ogni 5 minuti che non bisogna chiudere in nessun caso le scuole? Quando ho chiusi io le scuola mi hanno messo in croce! Oggi stanno facendo esattamente ciò che abbiamo fatto noi un mese fa" conclude lanciando l'ennesima invettiva contro Pd e Cinque Stelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.