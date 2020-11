Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma una mitomane? "Quella sera, a Roma...": parole pesantissime, chi la smaschera

18 novembre 2020 a

Il caso dei messaggi di cui parla da giorni Selvaggia Roma, messaggi che le avrebbe spedito Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, agita la casa del Grande Fratello Vip. Ma i boatos arrivano anche all'esterno del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ovviamente. Per esempio arrivano fino a Giorgia Migliorati Novello, fidanzata di Enock, che intervistata da Chi si sfoga contro Selvaggia Roma: "Lei è solo in cerca di popolarità. Prima di fidanzarci io e Enock eravamo amici. Quindi sapevo che lui conosceva Selvaggia e che c’era stato uno scambio di messaggi", sottolinea. E ancora, ha parlato della chiacchierata serata a Roma in cui i due protagonisti del reality si sarebbero baciati: "Enock mi ha detto anche di quella serata in discoteca. Ma il bacio no, non c’è stato, e nemmeno l’invito in hotel", taglia corto. Insomma, chi sta mentendo?

