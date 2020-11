Le Iene, Ambra Angiolini e la bulimia: "Una stornz***. Il mio unico specchio l'acqua del water", un racconto che lascia senza fiato

18 novembre 2020 a

Nel suo libro, che si chiama InFame, Ambra Angiolini ha raccontato il dramma della bulimia, con cui ha combattuto da quando aveva 15 anni. E ne parlerà a Le Iene, nella puntata in onda giovedì 19 novembre. E il programma di Italia 1 ne anticipa alcuni, toccanti, estratti: "Con la bulimia ci si deforma. Mi dicevano ‘rifattona’, ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti", spiega la Angiolini. Quando se ne è accorta di soffrire di bulimia? "La prima volta avevo 15 anni. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Io me la sono ricordata quando la mia testa ha avuto bisogno di un modo per cominciare". Dunque, una frase da prendere, ritagliare e incorniciare: "Non c’entra niente la bellezza, poi qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stron***?", aggiunge. E ancora, ha aggiunto di aver capito di aver bisogno di aiuto "quando il mio unico specchio era l'acquetta del water", conclude Ambra Angiolini.

