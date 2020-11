Maria De Filippi, la confessione di Raffaella Mennoia: "Maestrina e saputella, perché le stavo antipatica"

19 novembre 2020 a

a

a

Sono una delle coppie più affiatate della tv, Maria de Filippi e la sua storica autrice, Raffaella Mennoia, la cui mano è dietro a Uomini e Donne, C'è posta per te e molti altri programmi. Un tandem che funziona alla perfezione. Eppure, all'inizio, la De Filippi sospettava di lei. Lo dice, chiaro e tondo, la stessa Mennoia in un'intervista a Nuovo Tv: "All'inizio le stavo antipatica perché mi trovava saputella, facevo interventi da maestrina". Acqua passata, ovviamente: "Ormai ci capiamo al volo - aggiunge l'autrice -. Lavorare con lei è molto facile, anche per i nuovi arrivati, se sbagli è perché non ha voluto ascoltare quello che ti ha detto", conclude Raffaella Mennoia.

"Perché sembra un fallo?". Sì, proprio così: Gemma Galgani sconvolta, Tinì Cansino la umilia a Uomini e donne

Il padre lo massacrava, la madre lo pestava col caricabatterie: squarci sulla schiena. Da Maria De Filippi, il dramma di Esa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.