I Fatti Vostri, battutaccia di Giancarlo Magalli: "Ecco la numero tre". Samanta Togni: "Sono mortificata", finisce male

A I Fatti Vostri i due conduttori, Giancarlo Magalli e Samanta Togni, hanno inscenato una gag che in verità a molti telespettatori aveva fatto pensare a una frizione reale. Nonostante abbia passato trent’anni a condurre questa trasmissione, Magalli è ancora fresco e capace di ‘guizzi’ particolari, come quando in occasione del gioco della ‘canzone scomposta’ ha fatto una battuta sulla Togni, che aveva mostrato una buona intonazione: “Ecco la numero 3, l’usignolo di Terni”. La conduttrice ha reagito allo scherzo del collega nascondendosi il viso dietro ai capelli e mormorando in maniera comunque chiaramente udibile “sono proprio mortificata”. Forse un po’ di imbarazzo per le parole di Magalli?

