Pomeriggio 5, Lory Del Santo massacra Elisabetta Gregoraci: "Viene dal nulla? Che vergogna"

20 novembre 2020 a

a

a

Tra chi punta il dito contro Elisabetta Gregoraci, ecco anche Lory Del Santo, che dice la sua a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, dove si parlava di Grande Fratello Vip e della ex di Flavio Briatore. Carmelita propone un servizio che mostra una violenta litigata tra la Gregoraci e Selvaggia Roma, da poco entrata nella casa dove sta portando grande scompiglio. E una volta finita la clip, ecco che la Del Santo passa all'attacco: "Lei ha detto che Selvaggia Roma viene dal nulla. La ha già classificata, questo non va bene". In difesa della ex di Briatore, però, si è schierato Roberto Alessi: "Voleva dire che lei è entrata da poco nella casa e già pensa di poter dare giudizi". Parole che però non hanno convinto la Del Santo.

"Che ne dice di un operaio della Fiat?". Un Pupo monumentale. zittita Dayane Mello: gode al Gregoraci

"Vai a cag***", "Bugiarda". Gregoraci-Selvaggia Roma a un passo dalle mani: l'ex di Briatore trascinata via

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.