Tale e Quale Show, Loretta Goggi: “Dobbiamo dirlo al pubblico”, il momento drammatico in Rai durante la pubblicità 

20 novembre 2020 a

a

a

Carlo Conti è pronto a tornare in studio per la finale di Tale e Quale Show, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 su RaiUno. Loretta Goggi tornerà a capitanare la giuria del programma dopo aver fatto la padrona di casa in maniera eccellente durante l’assenza di Conti. Proprio a lei è toccato il doloroso momento in cui ha dovuto dare la notizia della morte di Stefano D’Orazio in diretta. “Durante la pubblicità il vice direttore di RaiUno ci ha detto cos’era successo - ha raccontato in un’intervista al Fatto Quotidiano - e siamo rimasti senza parole: ‘dobbiamo dirlo al pubblico’. Appena il tempo di raccogliere le idee e ho dovuto comunicarlo”. Inoltre la Goggi ha ammesso che le è piaciuto molto condurre una puntata di Tale e Quale Show: “Ero molto emozionata, come se fosse un nuovo debutto. Erano anni che non conducevo più in prima persona e prendere le redini di un programma non tuo è complicato”.

"Ho chiesto aiuto a Loretta Goggi". Conti in ospedale col Covid, il crollo nervoso di Panariello a Tale e quale show

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.