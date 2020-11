Domenica In, terminato Ballando con le Stelle Alessandra Mussolini svela le sue preoccupazioni: "Tra l'ansia e il covid..."

22 novembre 2020 a

Nella puntata odierna di Domenica In Mara Venier ha ospitato in collegamento i protagonisti di Ballando con le stelle tra cui anche Alessandra Mussolini, che ha svelato un retroscena: “Avevo una paura terribile. Non pensavo nemmeno di poter gareggiare tra la paura del covid, l’ansia. Mi ha aiutato la tenacia di Milly Carlucci”. Alessandra Mussolini è arrivata al terzo posto, nello show del sabato sera di Rai Uno. Secondo posto Paolo Conticini. Al primo posto Giles Rocca e Lucrezia Lando.

E se Alessandra Mussolini è molto contenta non lo è la giudice Selvaggia Lucarelli: "Non trovo giusto che Alessandra Mussolini sia andata più avanti di Scardina e Solenghi. E’ il pubblico che fa scemenze. Alessandra ha ballato sempre bene, ma non ho ancora capito chi sia lei”. Immediata la stoccata finale della Mussolini: “L’unica a non cambiare sei stata tu”.

