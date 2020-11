Non è l'Arena, Giletti contro Corona: "Mi dissocio totalmente". Caso Genovese, l'accusa a Cracco in diretta

23 novembre 2020 a

"Corona, io mi dissocio". A Non è l'Arena su La7 vivace confronto tra Fabrizio Corona e Massimo Giletti sul caso di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di violenza su una 18enne a una festa organizzata sulla sua terrazza milanese. "La posizione di Carlo Cracco, del buttafuori e di Leali è la stessa", spiega Corona, riferendosi a tre partecipanti delle feste di Genovese.





"Cracco non era presente a quella festa, mi dissocio totalmente", puntualizza subito Giletti riguardo al celebre chef. Ma Corona prosegue imperterrito: "Mi prendo la responsabilità e spiego perché. Per Cracco, il buttafuori e Leali si deve parlare giuridicamente di connivenza". E Giletti alza platealmente le mani: "No no guarda...". "Non hanno l'obbligo giuridico di denunciare, ma hanno l'obbligo morale di farlo", conclude Corona in collegamento.

