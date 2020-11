Domenica Live, colpo di grazia ad Amedeo Goria: "Molestie, ecco la videocassetta". Da brividi

23 novembre 2020 a

Nel mirino c'è sempre lui, Amedeo Goria. Ultimo capitolo, l'intervista di Michela Morellato a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, dove la ragazza ha replicato al giornalista della Rai che nelle ultime settimane più volte si è detto innocente e che "il fatto non sussiste", il riferimento è alle accuse di molestie che aveva ricevuto dalla Morellato (il caso fu chiuso con una transazione economica). "C’è una cassetta dove lui ammette le cose che ha fatto. Bisognerebbe vedere la videocassetta con le registrazioni del 2005 che ho. Lì ci sono le sue scuse", ha tagliato corto la Morellato, insistendo sul fatto di avere le prove tangibili circa quanto sostiene. Dunque, ha raccontato nel dettaglio la sera in cui avvenne il fatto e in cui lui si offrì di portarla a casa: "Si ferma con la macchina, di notte, in mezzo alle aiuole dell’immondizia. Per me c’è stata una violenza", ricorda.

