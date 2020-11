Storie Italiane, "quando ha voltato le spalle": Eleonora Daniele in lacrime per Milly Carlucci, il dettaglio che era sfuggito

23 novembre 2020 a

a

a

“Milly Carlucci mi ha fatto commuovere quando si è girata”. Così Eleonora Daniele si è lasciata andare a Storie Italiane e ha confessato di essersi emozionata per la collega, che ha condotto in porto un’edizione di Ballando con le stelle difficilissima a causa del Covid (e non solo”. La Daniele ha fatto riferimento a un preciso momento della puntata, quando sono intervenuti alcuni familiari dei concorrenti per ballare con loro. Daniele Scardina è stato accompagnato in pista dalla mamma e la Carlucci non è riuscita a trattenere la commozione, voltando le spalle alle telecamere per alcuni secondi. “Il massimo dell’emozione lo ha raggiunto nella serata in cui ci sono state le sorprese dei familiari”, ha confermato Roberta Bruzzone, che ha fatto parte della squadra di opinionisti di questa edizione di Ballando.

