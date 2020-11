Grande Fratello Vip, "decisione definitiva": Elisabetta Gregoraci scarica Signorini, lo "sgarbo" che ha fatto saltare il piano

24 novembre 2020 a

“La mia decisione ce l’ho già, basta così”. Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip, dopo che Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i concorrenti che il reality di Canale 5 è stato prolungato fino a febbraio: questa sarà quindi l’edizione più lunga di sempre per quanto riguarda la versione Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore non è però intenzionata ad andare avanti così a lungo, mettendo in chiaro di voler tornare a casa per Natale nel caso in cui non dovesse essere eliminata nelle prossime due-tre settimane. “Io quello che dovevo dare l’ho già dato, quindi vado”, ha dichiarato la Gregoraci nonostante il video messaggio del figlio Nathan che la esorta ad andare avanti e a stare tranquilla. “Pensavo a un allungamento ma con la fine prima di Natale”, ha confessato Elisabetta che poi ha aggiunto: “Io sono anche in nomination quindi è possibile che non arrivo nemmeno a dicembre. Ma in ogni caso vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo”. Probabilmente la produzione le farà notare che fuori dalla casa non esiste alcun Natale per questo anno a causa del Covid pur di provare a convincerla a restare.

