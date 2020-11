Grande Fratello Vip, crollo emotivo per Elisabetta Gregoraci: "Tranquilla, sono con papà", scopre in tv dove Briatore ha portato il figlio

24 novembre 2020 a

Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip che il reality è stato ufficialmente prolungato a febbraio, scatenando comprensibilmente le reazioni isteriche di diversi di loro. A partire da Elisabetta Gregoraci, che dopo oltre due mesi sente sempre più il bisogno di ricongiungersi con il figlio Nathan. Il quale però l’ha rassicurata tramite un video mandato in onda nella puntata di venerdì 23 novembre: non solo sta benissimo, ma si sta godendo una vacanza a Dubai con il padre Flavio Briatore. Il ragazzino non ha nascosto alla madre l’entusiasmo per questa esperienza, parlando di un quad provato nel deserto: insomma, un bel modo per passare il tempo durante una pandemia. Inoltre Nathan ha rassicurato la Gregoraci sotto tutti i punti di vista: “Sto bene, vado a scuola e mi impegno. Ora sono a Dubai con papà ancora per un paio di giorni. Ho saputo che il GF si allunga ancora un po’, tranquilla mamma perché io sto bene, ti vedo in tv e puoi continuare”.

