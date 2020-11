Striscia la Notizia, video "rubato" su Elisabetta Gregoraci: "So di messaggi con Flavio Briatore", con la "gatta morta" finisce in rissa

24 novembre 2020 a

a

a

Striscia la Notizia ha ricostruito tutta discussione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, andata in onda nella serata di lunedì 23 novembre al Grande Fratello Vip. Ad un certo punto Alfonso Signorini ha sganciato la bomba di gossip sul reality di Canale 5, tirando fuori una certa vacanza in Sardegna di qualche anno fa con la Salemi che si sarebbe intrattenuta con Flavio Briatore scatenando la gelosia della Gregoraci. “Non è mai successo niente - ha dichiarato Elisabetta durante la puntata - però dichiamo che chiacchierava più con Flavio che con me”. La Salemi è intervenuta perentoria: “Innanzitutto non stavate già più insieme, poi io ero invitata insieme ad altri amici. Gli facevo la corte? No, puoi chiederlo anche a lui. Alfonso, questa non l’accetto, pensavi che facessi la gatta morta con Briatore? Dai, ti prego”. Poi dopo la diretta le due hanno discusso faccia a faccia, con la Gregoraci che si è esposta di più: “So di messaggi che mandavi a lui…”, “sì ma non in quel senso”, ha replicato la Salemi che ha poi accusato: “Sei tu che non mi hai mai ca***o neanche di striscio”.

GUARDA IL VIDEO SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.