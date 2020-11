Striscia la Notizia, cannonata di Charles Leclerc a Lewis Hamilton: "Con lui non lo farei mai", un caso in Formula 1

26 novembre 2020 a

Anche Charles Leclerc viene "pizzicato" da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che non guarda in faccia nessuno. Nella puntata di mercoledì 25 novembre, infatti, viene consegnato al pilota Ferrari il Tapiro d'Oro, a portarlo ovviamente Valerio Staffelli. La ragione? L'errore commesso all'ultimo giro del Gp di Turchia, che a Leclerc è costato il podio. A Staffelli, il monegasco spiega: "Ho sbagliato all’ultima curva e credo mi abbiate sentito in radio darmi del cog***". Sul Tapiro, con ironia, ha aggiunto: "Che bel trofeo, uno degli unici dell'anno". Dunque, la battuta sul prossimo compagno a Maranello, Carlos Sainz: "Lo conosco da anni, siamo molto amici. Sebastian Vettel mi ha fatto migliorare, vedremo cosa succederà con Carlos". Ma la bombetta, Leclerc, la sgancia su Lewis Hamilton, pluri-campione della Mercedes e, si spera, rivale nelle prossime corse al titolo di Formula 1: "È forte ed è simpatico. Ma non ci andrei insieme in vacanza", taglia corto Leclerc.

Striscia, Tapiro a Leclerc: il servizio

