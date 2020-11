E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e gli ascolti: "Dobbiamo riprendere il pubblico che abbiamo perso"

27 novembre 2020 a

"Una fascia difficile". Antonella Clerici, intervistata dal settimanale Nuovo, ammette qualche contrattempo iniziale per E' sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 che ha debuttato questa stagione riportandola in tv in daytime. "Non avere un format mi ha permesso di essere come sono", ha spiegato l'ex conduttrice della Prova del cuoco, tornata "ai fornelli" davanti alle telecamere. "All'inizio c'erano da mettere a punto delle cose. Innovare e rinnovare richiede tempo, quella del mezzogiorno è una delle fasce più difficili". Ora però il programma sta carburando negli ascolti: "Dobbiamo riprendere tutto il pubblico che avevamo perduto. So che Rai pubblicità è molto soddisfatta per i ricavi che sta portando: questa è l'unica cosa che conta".

